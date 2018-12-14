Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu sona erdi. Sarı lacivertliler, 2013-14 sezonunda takımı şampiyon yapan Ersun Yanal'la yeniden anlaşma sağladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından, sarı laciverlilerin efsane isimlerinden Alex de Souza, instagram hesabından Ersun Yanal paylaşımında bulundu. Alex, paylaştığı Ersun Yanal fotoğrafının altına şu sözleri yazdı:

Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim.