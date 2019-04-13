Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex De Souza, Türk sporunun efsanevi ismi Can Bartu'nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımlamıştı. Brezilyalı yıldız, bu paylaşıma alaylı bir dille yanıt veren vatandaşı Denilson'a sert tepki gösterdi.

Alex, kendi mesajını alıntılayarak "Herkes konuşuyor dostum. Sen her zaman adamsın." ifadelerini kullanan Denilson'a "Bu ciddi bir mesele kardeşim! Kulübün en büyük isimlerinden biri vefat etti." sözleriyle sitem etti.

Denilson, vatandaşından gelen bu uyarı sonrasında ise "Kardeşim, lütfen bu kötü mesajımdan ötürü beni affet. Konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Tüm iyi dileklerim sevenleri ve ailesiyle. Bu arada seni de çok özledim Alex." mesajını paylaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler