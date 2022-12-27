Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı topladığı 30 puanla 8. sırada tamamlayan Boluspor, iç ve dış transferde hareketli saatler yaşıyor. Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayıran Kırmızı Beyazlılar, iki futbolcuya hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Safa Kınalı ile sezon sonuna kadar anlaşma

Altınordu'dan ayrılan ve bonservisi Trabzonspor 'da bulunan Safa Kınalı'yı olarak kadrosuna katan Boluspor, 1999 doğumlu orta saha ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yapılan açıklamada, "Safa Kınalı, 23 Nisan 1999 tarihinde Trabzon’da doğdu. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan Kınalı, burada profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giyen Kınalı, 2022-2023 sezonu ilk yarısında Altınordu forması ile 11 karşılaşmada görev yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Alex De Souza'dan 2.5 yıllık imza

Yarenler'in diğer transferi Litvanya ekiplerinden Hegelmann'dan Alex Aparecido De Souza Alcantara oldu. Brezilyalı oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Boluspor, transferi şu sözlerle açıkladı:

"Alex Souza, 24 Mart 2001 tarihinde Brezilya’nın Tres Lagoas şehrinde doğdu. Santos Futbol Kulübü’nün altyapısında futbola başlayan Alex, santrafor mevkiinde oynamaktadır. 21/22 sezonu başında Litvanya’nın Hegelmann takımına transfer olan Alex Souza burada 37 karşılaşmada forma giyerken, 7 asist yaparak 9 kez fileleri havalandırmıştır. Alex Souza sezonun ikinci yarısında 33 numaralı formayı giyecektir."



