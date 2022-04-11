Alex de Souza'dan bir paylaşım daha
Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, maçtan önce başarı dileklerini iletirken alınan galibiyet sonrasında sosyal medya hesabından bir de tebrik mesajı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray 'ı konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertliler 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attığı gollerle 2-0 kazandı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
İşte o paylaşım;
https://twitter.com/Alex10/status/1513266536504508422