Alex de Souza'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok... Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum... İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç’a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.