Fenerbahçe 'de bugün flaş bir değişiklik yaşandı... Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan, oynadığı futbolla herkesi mest eden Arda Güler'in yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Camianın hoşuna gitti

Bu durum Sarı-Lacivertli camia tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken, 10 numaranın en büyük temsilcilerinden Alex de Souza da bu duruma kayıtsız kalamadı. Brezilyalı efsane kişisel sosyal medya hesabından 17 yaşındaki Arda'ya 'başarılar' mesajı gönderdi. Alex'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arda Güler her fırsatta idolünün Alex olduğunu söylüyordu. Öyle ki genç futbolcunun birkaç sene evvel Alex posterlerinin dolu olduğu odasında Alex'in biyografisini anlatan kitabı okurkenki fotoğrafı da gündem olmuştu.

İşte o fotoğraf:







