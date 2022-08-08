Alex de Souza'dan, Arda Güler'e mesaj! 10 numarayı almıştı...
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan Alex de Souza, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği açıklanan Arda Güler'e mesaj gönderdi. 10 numaranın en önemli temsilcilerinden olan Brezilyalı yıldız, 17 yaşındaki futbolcuya başarılar diledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe 'de bugün flaş bir değişiklik yaşandı... Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan, oynadığı futbolla herkesi mest eden Arda Güler'in yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Camianın hoşuna gitti
Bu durum Sarı-Lacivertli camia tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken, 10 numaranın en büyük temsilcilerinden Alex de Souza da bu duruma kayıtsız kalamadı. Brezilyalı efsane kişisel sosyal medya hesabından 17 yaşındaki Arda'ya 'başarılar' mesajı gönderdi. Alex'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Arda Güler her fırsatta idolünün Alex olduğunu söylüyordu. Öyle ki genç futbolcunun birkaç sene evvel Alex posterlerinin dolu olduğu odasında Alex'in biyografisini anlatan kitabı okurkenki fotoğrafı da gündem olmuştu.
İşte o fotoğraf: