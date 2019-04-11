Süper Lig'de haftasonu nefesler tutulacak ve tüm Türkiye, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanını soluksuz yaşayacak.

Galatasaray, 19 yıllık Kadıköy'de galibiyet alamama serisini bozmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak isterken, Fenerbahçe kötü geçen sezonda yıllar süren geleneği sürdürmenin peşinde...

Dev mücadele öncesinde ise Fenerbahçe taraftarının gönlünde büyük yer etmiş iki isim İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de heykeli dikilen efsane yıldız Alex de Souza ve aynı dönemde forma giydiği vatandaşı Fabio Luciano, pazar günü oynanacka derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.

Alex de Souza Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, '2016-2019 13 yıl sonra yeniden İstanbul'da birlikte' mesajını paylaştı.

Luciano ise Alex'e cevap olarak, ''Ne güzel günler kardeşim. Bizi çok mutlu eden yere geri döndük.'' yazdı.