Alex de Souza sunucu oluyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza, bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon liraya yakın ödül dağıtan yarışmada 15 Şubat'ta sunucu olacak.

14 Şubat 2019, Perşembe 11:49
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Alex de Souza sunucu oluyor

Turkcell'in açıklamasına göre, farklı konseptleri ile 7'den 70'e herkesin tutkusu haline gelen online bilgi yarışması Hadi, efsane bir yarışmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon liraya yakın ödül dağıtan online bilgi yarışması Hadi'ye konuk sunucu olacak.

Brezilyalı yıldızın Merve Toy ile birlikte sunacağı özel yarışma, HDI Sigorta sponsorluğunda 15 Şubat'ta 20:30'da gerçekleştirilecek. Yarışmada 50 bin liralık ödül dağıtılacak.

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