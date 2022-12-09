Alex de Souza: Sabırsızım

Fenerbahçe efsanesi olan Alex, futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo U20 takımında teknik adamlığa başlamıştı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, A takım düzeyindeki ilk deneyimini ise Avai ile yaşayacak. Lacivert- Beyazlılarla anlaşma sağladığını daha önce açıklayan Alex için imza töreni düzenlendi.

Genç teknik adam, törende yaptığı açıklamada, “Avai gibi harika bir proje sunan takımda çalışmak harika hissettiriyor. Mutluyum ve motiveyim. Oyuncularla tanışmak ve onlarla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avai bu sezon Brezilya Serie B’de mücadele edecek.