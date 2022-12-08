Alex de Souza resmen imzayı attı! İşte yeni takımı...

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe 'de forma giyen ve Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza aktif futbol hayatını noktalamasının ardından teknik direktörlüğe adım atmıştı. İlk deneyimini ülkesinin Sao Paulo B takımında yaşayan Sambacı geçtiğimiz günlerde kulübüyle yolları ayırmıştı.

Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'yle anlaşan Alex için resmi imza töreni gerçekleştirildi. Yıldız isim imza sonrasında yeni takımının 10 numaralı formasıyla poz verdi.

Avai Başkanı Julio Cesar Heerd de törende, "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçeliler'i heyecanlandırmıştı...

Alex, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisiyle 'Yuvama dönüyorum' notunu paylaşmıştı. Efsanevi ismin bu paylaşımı Sarı-Lacivertliler'i heyecanlandırmıştı. Ancak genç çalıştırıcının iş birliği anlaşması için Türkiye'ye gelmesi eleştirileri artırmıştı.

İşte o paylaşım:



