Alex de Souza: Oynadığım en iyi kadro 2003 Cruzeiro

Efsane futbolcuya, “Oynadığın en iyi takım hangisiydi?” sorusu yöneltildi. Alex, “1999’daki Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadığım takım da çok güçlüydü. Ancak benim seçimim 2003 senesindeki Cruzeiro. Teknik direktör Luxemburgo, ikinci kupayı istedi. Sonraı üçüncüsünü talep etti. Bu, futbolu anlama ve oynama yöntemimi tanımladı” ifadelerini kullandı. Cruzeiro’nun büyük başarılar kazanan o sezonki kadrosunda Edu Dracena, Deivid de Souza, Felipe Melo, Nobre ve Cris gibi ülkemizde oynamış başka isimler de vardı.