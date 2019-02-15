Alex de Souza: O golle gerçek Fenerbahçeli oldum

Alex de Souza'nın açıklamaları şu şekilde;

6-7 sene olmuştu kulüp televizyonundan taraftarlara seslenmeyeli. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi bu.

Stüdyolara çok yabancı değilim. Brezilya'da böyle bir program yapıyorum. Eski takım arkadaşım Luciano ile birlikte program yapıyoruz. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'yi de takip ediyorum. Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Sezon başı biraz sıkıntılı oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Umuyorum haftaya Zenit maçıyla, sonra ligdeki diğer maçlarla çıkış sürecektir.

Fenerbahçe'deki üçüncü maçımda golle buluşmuştum. Şimdi tekrar baktığımda çok iyi bir başlangıç yaptığımı görüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra 2,5-3 kilo almışımdır. O zamanlar her gün antrenman yapardık. Şimdiyse istediğim zaman yapıyorum.

Gençlerbirliği maçları hâlâ hafızamdaki tazeliğini koruyor. İki maçta da takımımın galibiyet gollerini kaydetmiştim. Ankara'daki ilk mücadelede son dakikalarda attığım iki golle galip gelmiştik.

Planlayarak attığım goller benim için en güzel gollerimdir. Antrenmanda çalıştığım golleri attığım zaman daha çok hoşuma gidiyordu.

İlk Galatasaray maçını çok iyi hatırlıyorum. Serbest vuruşta topun başına geçtiğimde aklıma 'Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a gol attığınızda oluyorsunuz' geldi. Ben de o golle gerçek Fenerbahçeli oldum.