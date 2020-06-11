Galatasaray ’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe ’nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Kasapoğlu’nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor’ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter’da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu’nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Kasapoğlu’nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5’i Hagi’yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2’si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

Alex de Souza Fenerbahçe'de ne yaptı?

Fenerbahçe Kulübü ile 2004-2005 sezonu öncesi 3 yıllık sözleşme imzalayan, ilk döneminde ortaya koyduğu performansla taraftarın gönlünde taht kuran Alex, sarı-lacivertli kulüple daha sonra 2007, 2009 ve 2011 yıllarında olmak üzere toplam 3 kez sözleşme uzatmıştı.

Başarılı performansıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex, ligde 245 maça çıkarak, sarı-lacivertli formayla ligde en çok maç oynayan yabancı futbolcu oldu.

Alex, ligde 2010-2011 sezonunun 13. haftasında Bucaspor'u 5-2 yendikleri maçta 1'inci dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000'inci golüne imzasını koyarken, aynı sezonun 12'nci haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100'üncü golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu.

2006-2007 sezonunda attığı 19 golle ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Alex 2010-2011 sezonunda da 28 golle Türkiye'de ikinci kez krallık tacını taktı.

Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 61 maça çıkan Alex'in toplam 15 golü var. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok Avrupa maçı oynayan yabancı futbolcusu durumunda.

Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 35 maçta 18 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına da sahip.

Brezilyalı oyuncu aynı zamanda, Fenerbahçe'de 1993-1994 ile 2001-2002 sezonları arasında 9 sezon forma giyen Uche'den sonra sarı-lacivertli formayı sezon olarak en uzun süre giyen yabancı futbolcu.

Sarı-lacivertli formayla ligde 136 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, 9'uncu sezonunun başında takımdan ayrılarak 140 golü geçme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 344 resmi maçta 172 gole imzasını atan Alex, ligde kaydettiği 136 golle, Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli takımın 2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazandığı 3 şampiyonluğa önemli katkılar yaptı.

Gheorghe Hagi Galatasaray'da ne yaptı?

Gheorghe Hagi, 1996 Avrupa Şampiyonası’nın ardından kariyerinde büyük başarılara ulaşacağı Galatasaray’a imza attı.

Golleriyle Galatasaray'da etkisini kısa süre içinde gösterdi. Metin Oktay, Turgay Şeren, Fatih Terim gibi kült oyuncuların ölesiye özlemini çeken taraftar, Gheorghe Hagi'yi bağrına bastı. Çok geçmeden Ali Sami Yen'in yanı sıra dört bir yandaki stadyumlar 'I Love You Hagi' sloganıyla yankılanmaya başladı. 4 Lig Şampiyonluğu, UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.

2001-2002 sezonunun ardından profesyonel futbolculuk yaşamını noktaladı. 24 Nisan 2001 tarihinde ise Bükreş’te jübile maçında Dünya Karması'na karşı son kez Romanya Milli Takımı formasını giydi.