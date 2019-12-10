Fenerbahçe’nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, bir arkadaşının sahip olduğu özel hastanede düzenlenen basın toplantısına katıldı. Alex, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Sambacı, Sarı- Lacivertliler’in durumuyla ilgili olarak, “Aslında söyleyebileceklerim kısıtlı. Buradaki antrenmanları, maçları düzenli olarak izleyemiyorum. Dolayısıyla yorum yapmayacağım. Ancak Fenerbahçe büyüklüğünde bir kulüp her zaman şampiyonluğa oynar” diye konuştu.

‘Bu sorular komik’

Alex de Souza, planlarında bir değişiklik olmazsa 2021 yılının ortasında teknik direktörlük belgelerini tamamlayacağını söyledi. Efsane kaptan, ileride Fenerbahçe’ye teknik direktör olup olmayacağı şeklindeki soruya ise, “Bu soruları biraz komik buluyorum. Fenerbahçe’nin şu an hali hazırda yönetim kurulu ve başkanı var. Bu kararları veren kişiler onlar. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Fenerbahçe’ye ‘ben geliyorum’ dediğim zaman gelemeyeceğim. Bu bana sunulursa benim için büyük gurur olur” cevabını verdi.

‘Neler olacağına bakacağız’

Alex, eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte teknik heyette görev alma planı olup olmadığıyla ilgili olarak, “Emre, yaşına rağmen Türk Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’na gitti. Volkan futbol hayatını sonlandırdı, şu an teknik heyette. O yüzden her şeyi biraz zamana yaymak gerekiyor. Belgemi elime aldıktan sonra neler olacağına bakacağız” yorumunu yaptı.

‘Jübile planım yok’

Efsane kaptan, akadaşı Emrah Cınık’ı ziyaret için geldiğini, Fenerbahçe ile bir teması olmayacağını söyledi. Alex, Sarı- Lacivertliler’de jübile yapıp yapmayacağı sorusunu ise, “Hala bu soru mu? Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi! 7 Aralık 2014’te futbolu bıraktım, uzun bir süre oldu. Benim açımdan jübile planı yok” diyerek cevapladı. 42 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe Yönetimi ile sabit bir ilişkisi olduğunu ve fırsat buldukça görüşüp fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. Alex, bu zamana kadar fikir verdiğini ancak herhangi bir transfer çalışmasının içinde olmadığını belirtti.

‘Karşılaştırmak çok saçma’

Sambacı, Falcao ile ilgili görüşü sorulduğunda ise, “Falcao’yu tanımıyorum. Sadece başarılarını ve saha içinde gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Kendisinden beklenti olması normal. Galatasaray’a gelen bir futbolcu ile Hagi’nin, Fenerbahçe’ye gelen bir futbolcu ile benim karşılaştırılmam haksızlık. Bizler uzun süre oynadık başarılarımız ortada ve hikaye bitti. Hikayesi bitenle yeni başlayanlar arasında karşılaştırma yapmak çok saçma ve haksızlık” yorumunu yaptı.