Alex de Souza: 'Fenerbahçe tarihinin en kötüsü olur'

Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza, ülkesinde yayım yapan UOL Esporte'ye verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in içinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi.

Brezilyalı eski futbolcu, "Ali Koç göreve geldiğinde kulüpteki mali durumun dışarıda görünenden çok daha kötü olduğunu fark etti." ifadelerini kullanırken Sarı Lacivertliler'in transferde kiralık futbolculara yöneldiğini fakat başkanın asıl hedefinin genç yıldızları takıma kazandırmak olduğunu söyledi.

"Phillip Cocu'yla yapılan kötü başlangıç sonrası amaca ulaşılamadı." diyen Alex, "Esas olan bir şey var ki o da Fenerbahçe'deki felsefe değişimidir. Başlarken her şeyin bu kadar kötü gideceğini düşünmemişlerdi." şeklinde konuştu.

Takımın şu anda Göztepe gibi direkt rakipleri yenebildiğini ve sıralamada yükseldiğini hatırlatan efsanevi yıldız, "Ligi orta sıralarda bitirebilirler ki bu da muhtemelen tarihin en kötü sonucu olur. Ancak küme düşme riski olduğunu düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

Alex, ayrıca Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Ersun Yanal'ın bir sonraki sezonun takımını planladığını söyledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler