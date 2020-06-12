Süper Lig'de özlem bitiyor. Corona Virüs nedeniyle verilen aranın ardından Fenerbahçe 27. hafta maçında Ülker Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son 7 maçından galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe son 8 haftada takımın başında olacak Tahir Karapınar ile Kayserispor karşısında galibiyet arayacak. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyor.









Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de tribündeki yerini aldığını sosyal medyadan müjdeledi. Brezilyalı eski yıldız ve tercümanı Samet Güzel bu akşam oynanacak "Fenerbahçe-Kayserispor" maçında "karton taraftar" olarak tribünde yer alacak.

Corona virüs pandemisi nedeniyle tribünleri dolduracak olan karton taraftarlar arasında eski popüler futbolcuların da olması epey ilgi çekti.