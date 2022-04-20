Alex de Souza bilinmeyenleri anlattı! Flaş Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe 'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Sarı-Lacivertli ekipte yaşadığı anılar hakkında çarpıcı bir mektup kaleme aldı. The Players Tribune'de paylaştığı yazısında Brezilyalı efsane, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılış sürecinde yaşadıklarından, Galatasaray -Fenerbahçe rekabetine kadar birçok konuya değindi.

"Hayal bile edemezdim"

Fenerbahçe'de yaşadığı senelerin kariyerinin en çılgın seneler olduğunu söyleyen Alex, "Fenerbahçe’de yaşadığım senelerin en çılgın seneler olacağını hayal bile edemezdim. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Ama deneyeceğim… Türkiye’deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı. Evet, Brezilya’dan daha kuvvetli bir tutku. Lakin çok temel bir farkla… Herkes rakibi ıslıklıyor, rakip futbolcuyu ıslıklıyor. Ama sanki bir limit var ve o sınır geçilmiyor. Bana her zaman Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor, Bursaspor taraftarı tarafından iyi davranıldı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyorlardı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi…" sözlerini dile getirdi.

"Galatasaraylı bir fanatik..."

Sarı-Lacivertli kulüpten ayrıldığı dönemde Galatasaraylı bir taraftarla yaşadığı anısından da bahseden Brezilyalı efsane o anları şu sözlerle anlattı: "Kulüpten ayrıldığım gün evimin etrafını çeviren insanları hatırlıyorum. Duvarlardan atlayıp, evin bahçesine girip, kilometrelerce öteden her şey için teşekkür edip elimi sıkmaya gelen insanları unutmuyorum. Hemen hemen bir hafta süren bu nöbet günlerinden birinde ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Gözüm bir yerden çıkarıyordu bu kişiyi ama o an nereden olduğunu bulamadım. Daha önce hapse girmiş çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti. Kapıyı açtım ve adam bana: Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin?' dedi. Ben de 'Tabi ki, içeri gir.' dedim. 'Alex, bize az çektirmedin. Ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum.' dedi ve bana sarıldı, teşekkür etti. Çılgınlık!"

"Fenerbahçe - Galatasaray maçları adeta birer savaş"

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine de değinen Alex, "Rekabet orada büyük. Fenerbahçe x Galatasaray maçları adeta birer savaş. Sen lig şampiyonu olabilirsin ama eğer rakibine kaybettiysen, tam bir şampiyonluk sayılmaz. Eğer her ikisi de şampiyon olmadıysa da tüm muhabbet ligi diğerinden üstte bitirmek üzerine. Ben bunları büyük yoğunlukta yaşadım. Tam 8 sezon. Şampiyon olup, gol kralı olup, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını geçerken, hayatımın en memnuniyet verici duygularını yaşadım. Çeyrek Finalde Chelsea’ye karşı oynadık ve daha ileri gitmemiz işten bile değildi. İçeride kazandık ve Londra’da 2-0 mağlup olduk. Her şeyi bir kenara bırakıp Futbolun ne kadar harika bir spor olduğunu bir kez daha hatırlatan gecelerden biriydi…" ifadelerini kullandı.

Lefter Küçükandonyadis anısı

Fenerbahçe tarihinin efsaneleri arasında yer alan Lefter Küçükandonyadis ile anısından da bahseden Brezilyalı eski futbolcu, "Bir keresinde Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncusu Lefter ile öğle yemeği yemeye gittik. 80 Li yaşlarındaydı. Konuşma sırasında takılarak “benim heykelim varsa, Alex’in de olmalı” dedi. Heykel de yapıldı. Bir keresinde, askerlik görevini yaparken ayağını kaybeden Murat isminde bir taraftarın yeni bir protez için protez modelini değiştirmesi gerekiyordu. Teknoloji ve detaylı bir çalışma gerekiyordu. Doktorlar ona birinin ayağının modelini seçmesini istiyorlar ve o 80 milyonluk ülkeden benim ayaklarımı istediğini söylüyor. Bugün bile konuştuğumuzda bana artık onun da “de Souza” olduğunu söylüyor." dedi.



