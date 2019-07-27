Alex de Souza 3 oyuncu seçti!

Fenerbahçe'nin tarihine damga vuran oyunculardan Alex de Souza, "100. yıl kadrosundan hangi 3 oyuncuyu şimdiki takıma alırsınız?" sorusuna "Appiah, Aurelio ve Diego Lugano" cevabını verdi.

Alex'in verdiği cevapta iki tane iki yönlü orta saha oyuncusu ve bir stoper olması dikkat çekti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin gelecek hafta bir stoper transferini de açıklaması bekleniyor.