Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında düzenlenen CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası mücadelelerine 19 ülkeden 48 sporcu katılıyor.

Sabit ağırlık çift palette 105 metreye dalan İtalyan sporcu Alessia Zecchini, yeni bir dünya rekoruna imza attı. Önceki rekor, 15 Haziran 2021’de Bahamalar’da gerçekleştirilen yarışlarda, 95 metreyle Fransız Alice Modolo’ya aitti.

Türk Milli Takımı sporcularından Şahika Ercümen ise ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 81 metreye dalarak, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu ve kendisine ait 80 metrelik eski rekoru geliştirdi.

Alessia Zecchini, yarışma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır çok çalıştığını belirterek, "Bahamalar’daki yarışlarda 3 dünya rekoru kırdım. Kaş’ta yarışların ilk gününde de çift palette dünya rekoru kırdım. Kaş’ı çok seviyorum. Burada hava koşulları, dalış koşulları çok iyi." dedi.

Şahika Ercümen de uzun bir hastalık süreci geçirdiğini ancak iyi bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Türkiye rekoru kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Ercümen, "Bu başlangıç beni önümüzdeki yarışlara motive etti. Mutluyum ve yeni rekorlar da gelecek. Türkiye rekorlarını geliştirmek, ülkeme madalyalar getirmek istiyorum. Milli takımımıza, kulübüme, federasyonumuza ve sponsorlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.