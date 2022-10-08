Manchester City ile sezona fırtına gibi giren Erling Haaland, İngiliz ekibinin formasıyla sahaya çıktığı 12 karşılaşmada attığı 19 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız oyuncu kadar formda bir sezon yaşıyor ki, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolseverler Birleşik Krallık Parlamentosu'na Norveçli yıldızın ligden ihraç edilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.





Birçok üst düzey savunma oyuncusunu sahada çaresiz bırakan Erling Haaland ile ilgili son açıklama İtalyanların efsane ismi Alessandro Nesta'dan geldi.

RONALDO MU, HAALAND MI?

Oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Nesta, Ronaldo Nazario ile Erling Haaland'ı kıyasladı.

Efsane isim kendisine sorulan, "Erling Haaland'ı durdurabilir miydin?" sorusuna; Evet, çünkü ben Ronaldo Nazario'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama R9 farklıydı. Messi ve Cristiano Ronaldo'ya karşı da oynadım, ancak gerçekten R9 çok farklıydı" diye yanıt verdi.

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HAALAND'I DURDURMANIN TÜYOSU

Nesta, ayrıca savunma oyuncularına 22 yaşındaki golcüyü nasıl durduracakları konusunda da tüyo verdi. Nesta bu konuda, "Haaland'a yakın oynamaya ve sahada sürekli ona ykaın oynayamaya çalışın. Eğer ona çok fazla alan bırakırsanız ölürsünüz" dedi.