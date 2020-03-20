Alessandra Favalli, corona virüsüne yakalandığı süreci anlattı

İtalya'nın önemli futbolcularından Guiseppe Favalli'nin oğlu Alessandro Favalli, İtalya Serie C'de Reggiana forması giyiyordu. Favalli, İtalya'da corona virüsü salgınının henüz başlarında testi pozitif çıkan isimlerden oldu.

'Ailemi aradığında hepsinin aynı belirtileri olduğunu öğrendim'

BBC'ye verdiği röportajda hastalık sürecinin başlangıcına değinen Favalli, "2 Mart'ta uyandığımda kendimi rahatsız hissediyordum. Ateşim vardı, başım ağrıyordu ve gözlerim yanıyordu. Gece boyunca zaten semptomlarım vardı ve tüm gece titremiştim. Şüphelendim ama ocak ayında da grip olmuştum. Ailemi aradığımda hepsinin aynı belirtileri olduğunu öğrendim. Birkaç gün önce birlikte bir aile yemeğimiz olmuştu. Corona virüsünün etkisi medyada ve bölgemdeki insanlarda artmıştı ki hepimize ne olduğunu anladım" dedi.

Televizyonda, medyada gördüğü endişe edici vakalar kadar kötü hissetmediğini belirten Favalli, "Ateş asla 37.8 C'nin üzerine çıkmadı. Üç gün boyunca böyle geçti ve Cuma günü de iyi hissediyordum zaten" dedi. "Acı veren bir baş ağrım vardı ama bu da uzun sürmedi. Kendim için gerçekten korkmadım ama hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Çünkü belki benden daha ağır etki gösterecek farklı yaşta ve direnç seviyesinde akrabalarım için endişeliydim" dedi.

'Eşimin hiçbir semptomu yoktu'

Favalli, ailesiyle telefonda konuştuktan sonra hemen kendini karantinaya aldı. Karısı Miriam ile birlikte yaşarken kendisini bir odaya kilitledi. Yemeğini bile kapısının önüne bıraktırdı. Bu sürece değinen Favalli, "Miriam'ın hiçbir semptomu yoktu. Ona zarar vermek istemedim. İştahımla ilgili hiçbir sorunum olmadı ama hiçbir şeyi tadamadım veya koklayamadım da bunu zaten yaygın gripten de biliyordum" dedi.

Hastalık öncesi oldukça sakin ve huzurlu bir hayatı olan Favalli, antrenmanlara gidip gelmenin dışında sık sık arkadaş ve aile ziyaretleri yaparken bir anda karantinaya alınınca bunun çok zor geçtiğini belirterek, "Karantina zihinsel olarak oldukça zorlu. Daha sosyal bir hayata alışkınım. Eşimle yaşıyorum, ailem ve arkadaşlarım burada. Her gün takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum" dedi.

Şu an gelinen nokta hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Asıl mesele, herkesin yakında bunu aşması... Gerisi çok da önemli değil. Son haftalarda şimdiki ve eski takım arkadaşlarım, yöneticiler, taraftarlar beni çok etkiledi. Her gün beni aradılar, binlerce mesaj aldım. Tüm insanlar ben ve ailem için endişelendiler. Eğer bu virüse pozitif yanıyla bakmak gerekirse etrafınızdaki insanların ne kadar önemli olduklarını bana gösterdi" ifadelerini kullandı.

'Müzik yapan insanlar beni çok etkiledi'

Halkın balkonlardan müzik yapmasına ilişkin de konuşan İtalyan oyuncu, "Balkonlarda şarkılar söyleyen, müzik yapan insanlar beni çok etkiledi. Köyümde hiçbir şey olmadı çünkü çok küçük ve genelde tarlalar var. Onları televizyonda gördüm ve sadece gülümseyebildim. Bu tipik bir İtalyan hareketiydi. Aynı zamanda milli marşımıı söyleyen insanları görmek çok duygusaldı. Fiziksel olarak yakın olamasak da hepimiz beraberdik" dedi.

'Liglerin devam etme kararına çok şaşırdım'

Son olarak İtalyan futbolunda virüsün etkisine ilişkin görüşlerini paylaşan Favalli, "Seyircisiz de olsa ilk etapta kulüplerin ve liglerin oynamaya devam etme isteklerini görünce çok şaşırdım. Seyircisiz bile olsa bunu yapmak yanlış bir karardı. Bir oyuncunun da kişisel hayatı var ve sahada enfekte olabilir. Sanırım sorun yeterince ciddiye alınmadı. Eminim seyircisiz oynandığı sıralarda bir Serie A oyuncusunun test sonucu pozitif çıksaydı ligler hemen durdurulurdu. Önemli olan tek şey bu virüsle hep beraber savaşmak ve evde kalmak. Umarım yakında tekrar futbol oynamaya başlayabiliriz ama bu şu anda ikincil planda ve şimdi hayal etmesi bile oldukça zor" dedi.