Her yaştan insanı etkileyen alerjik astım farklı mevsimlerde ortaya çıkabilmektedir. Özellikle mevsimsel olarak rahatsızlık veren bu hastalık için, pek çok işi konuyu merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. Hava almayı daha zor hale getiren ve belli ataklarla yaşam boyu sürebilen alerjik astım, dünya çapında 300 milyon kadar insanı etkilemektedir. Özellikle astım ataklarının önüne geçebilmek için belli başlı bazı tetikleyici durumlara karşı önlem almak gerekmektedir. Yetişkinlerin %7’si ve çocukların ise 'i Türkiye'de alerjik astım sorunu yaşamaktadır. Genetik ve çevresel olarak ortaya çıkan bu sorun karşısında, kalitesiz bir yaşama karşı tetikleyici faktörlerden uzak durulmalı ve gerekirse uzman doktor kontrolü altında ilaç tedavisi ele alınmalıdır.

Alerjik astım nedir?

Hava yollarının birtakım çevresel etmenlere karşı hassas olma durumuna alerjik astım denmektedir. Aşırı duyarlı bu kişiler belli başlı bazı problemleri özellikle mevsimsel olarak yaşayabilmektedir. Hava yolları ile beraber hava yolunu döşeyen mukoza bölümündeki zar kısmında şişkinlik meydana gelir. Belli aralıklarla bu şişkinlik nefes alma zorluğu yaşatır. Böylesi dönemlere ise astım nöbeti denmektedir.

Özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde ortaya çıkan astıma alerjik astım denmektedir. Genelde ülkenin %25 kadarı bu hastalıktan mustariptir. Kadınlarda daha yaygın olarak meydana gelen bu durum eğer tedavi edilmezse zaman içerisinde astım sorununu ortaya çıkarabilmektedir. Havada bulunan küçük partiküllere karşı verilen tepki olarak da söylenebilecek alerjik astım, nefes darlığı ile gözlerde alerji gibi problemler ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel unsurlar arasında genetik ve çevresel faktörler yatar.

Alerjik astım belirtileri nelerdir?

Mevsimsel olarak özellikle bahar ve yaz aylarında meydana gelen alerjik astım, çevredeki polen ve benzeri partiküllerden etkilenme durumudur. Nefes alıp vermede zorluklar ve gözlerde alerji ile pek çok etki üzerinden kendini gösterebilmektedir. Alerjik astım belirtileri şöyledir;

- Öksürük,

- Hırıltılı solunum,

- Soluk alıp verirken ıslık sesinin çıkması,

- Göğüste tıkanıklık ile sıkışma hissi,

- Nefes darlığı problemi,

Eğer bu belirtiler tekrarlayıcı olursa ve gece ile sabaha karşı ortaya çıkarsa mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Böylece eğer varsa astım tanısı üzerinden gerekli tedavi yöntemleri ele alınabilir.

Astım alerjisi nasıl anlaşılır?

Öncelikle astım alerjisi bireysel olarak yukarıda verilen belli başlı belirtiler ile anlaşılabilir. Tabii bu durum kesin değildir. Belirtiler eğer tekrar edilecek şekilde kronik noktaya ulaşırsa, ayrıca gece ve sabaha karşı ortaya çıkmaya başlarsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu konuda kesin tanı ise ele alınan bazı unsurlar üzerinden ortaya çıkarılır. Detaylı hasta öyküsü, solunum fonksiyon testleri ile beraber yapılan muayene bulguları üzerinden kesin tanı ortaya çıkar. Belli başlı testler ile beraber teşhis konur ve buna göre tedavi gerçekleştirilir.

Alerjik astım nasıl geçer?

Alerjik astımdan korunmak için alınması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurlar dikkate alınmak suretiyle alerjik astım probleminden uzak durulabilir.

- Toz tutan tüm eşyalar mümkün olduğu kadar kaldırılmalıdır.

- Mobilyalar için deri ve vinleks kaplama tercih edilmelidir.

- Yatak ve yorgan ile yastıklar mutlaka pamuklu, yün ya da kuş tüyü olmalıdır.

- Haftada bir kere çarşaf ve nevresimler 60 derecede yıkanmalıdır.

- Oda düzenli olarak havalandırılmalıdır.

- Buhar makinesi ile nemlendirici kullanılmalıdır.

Kişisel olarak daha bu gibi pek çok durum alerjik astımın geçmesi için ele alınması gereken önlemler arasında yer alır. Tabii en önemli husus şüphesiz alerjik astım konusunda meydana gelen belirtileri iyi okumak, buna göre zamanında doktora başvurmaktır.



