Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alen Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Peki, Alen Halilovic kimdir? İşte Alen Halilovic hakkında bilinmeyenler...

Alen Halilovic kimdir?

Alen Halilovic, 18 Haziran 1996’da Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen, kariyeri boyunca yer aldığı kulüp takımlarında ve Hırvatistan Milli Takımı’nda orta saha pozisyonunda görev alan futbolcudur.

Alen Halilovic’in Kulüp Kariyeri

Alen Halilovic, futbola çok küçük yaşlarda ilgi duydu. İlk olarak Dinamo Zagreb’in alt yapısında futbol yaşantısına aktif olarak başladı. Uzun süre minik, yıldız ve genç takımlarında mücadele etti. 2012 yılında ilk kez A takıma davet edildi ve burada 2 sezon boyunca top koşturdu. 2012 tarihinde ilk maçına çıktı.

Hajduk Split'i 3-1 yendikleri derbi maçında oyuna sonradan girdi. İlk sezonunda 20 maça çıkıp 2 kez fileleri havalandırdı ve sezonun sonunda Hırvatistan 1. Lig Şampiyonluğu’nu yaşadı. İkinci sezonda performansını daha da arttıran Hırvat futbolcu, çıktığı 37 maçta 7 gol atma başarısı göstererek takımı ile üst üste ikinci kez Hırvatistan 1. Lig Şampiyonluğu’nu yaşadı.

Burada gösterdiği etkileyici performans ile Barcelona’nın dikkatini çekti ve 2013-2014 sezonu öncesinde 2.2 Milyon Euro’ya transfer oldu. İlk olarak B takımda forma giymeye başladı. A takımda ilk sezonunda sadece İspanya Kral Kupası’nda forma giydi ve o sezonu İspanya Kral Kupası’nı kazanma sevinci yaşadı.

2015 yılında Hamburg'a 5 Milyon Euro karşılığında transfer edildi. 2016-2017 sezonunda da Las Palmas'a kiralık olarak gönderildi.

Alen Halilovic’in Milli Takım Kariyeri

Alen Halilovic, milli takım formasını ilk olarak 2010 yılında Hırvatistan U-14 takımında giydi ve sonrasında çeşitli kategorilerde kademe kademe formayı giymeye devam etti. Hırvatistan U-17 kadrosunda yer alarak Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda yer aldı. 2013 yılında ilk kez Hırvatistan A Milli Takımı’na davet edildi. 2015 yılına kadar 7 kez forma şansı yakaladı.







