Milan'ın 1,5 yıllığına Standard Liege kulübüne kiraladığı Hırvat futbolcu Alen Halilovic, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul etmişti.

Halilovic'in menajeri Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Milano'da bir restorandan çıkarken çekilmiş fotoğraflarının ardından 22 yaşındaki yıldız ismin Siyah Beyazlılar'a geleceği iddia edilmişti.

İtalyan basını, yıldız ismin Siyah Beyazı takıma transferinin suya düşmesinin ardındaki nedenleri açıkladı. Calcio Mercato adlı internet sitesinin haberine göre Kara Kartal, Halilovic'i finansal gerekçelerle kadrosuna katamadı.

Site, Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle almak istediğini ancak bunun için gerekli ekonomik kaynağa sahip olmadığı için transferden vazgeçmek zorunda kaldığını açıkladı.

Öte yandan Halilovic'in de en başından beri hep Beşiktaş'a gelmek istediği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler