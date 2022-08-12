Aleksic: İlk maçtaki iyi sonuca rağmen rakibimizi ciddiye aldık

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Danijel Aleksic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Aleksic kazanmayı hak ettiklerini belirterek, "Kazanmayı hak ettik. Daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İlk maçta iyi bir sonuç almamıza rağmen ikinci maçı da çok ciddiye aldık. Kiminle oynadığımızın önemi yok, kalitemiz hep aynı. Hak ettiğimiz bir sonuçtu. Umarım bir sonraki turun ardından gruplara kalmayı başarırız" diye konuştu.

"HER GÜN SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Sezon başından beri sergilediği iyi performans hakkında da konuşan Sırp oyuncu, "Benim için farklı bir durum söz konusu değil. Her gün sıkı çalışmaya devam ediyorum. Durmadan çalışıyorum. Sırrımın bu olduğunu söyleyebilirim. Kendime önemli hedefler koyuyorum ve bu doğrultuda devam ediyorum. Önemli olan bir sonraki aşamaya geçmemiz" diyerek sözlerini noktaladı.

İSTANBUL, (DHA)