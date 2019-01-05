Aleksic: Buraya kadar gelmişken bir tık üste çıkmayı hedefliyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Danijel Aleksic, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, "Buraya kadar gelmişken burayı tutup, bir tık üste çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısını güzel bir yerde bitirdiklerini söyleyen Aleksic, "Lig böyle bitmiş olsaydı ikinci sırada bitirmiş olacaktık. Sezon başı çalışmalarımız öyleydi. Öyle olmasından mutluyuz" şeklinde konuştu. Ligdeki konumlarının motivasyon olarak kendilerini yükseklerde tuttuğunu belirten başarılı futbolcu, "Buraya kadar gelmişken burayı tutup, bir tık üste çıkmayı hedefliyoruz. Hepimizin isteği o. Bu seneyi en yüksek tarafta bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Bulunduğumuz konum ile Erol hoca, nasıl bir hoca olduğunu göstermiştir"

Teknik Direktör Erol Bulut hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Futbol sonuç oyunu. Şu an bulunduğumuz konum ile Erol hoca, nasıl bir hoca olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak Erol hocanın kalitesi, futbolcuların kalitesi bizi ikinci sıraya taşımış durumda" ifadelerini kullandı.

"Hata yapmadan ikinci yarıyı bitirmek istiyorum"

Kişisel hedeflerinin sorulması üzerine Aleksic, "Öncelikli hedef olarak bir şeyi belirlemek yanlış olur. Ama hedefi yüksek tutmak önemli. Daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. İkinci yarı daha çok çalışarak hata yapmadan ikinci yarıyı bitirmek istiyorum” diye Cevap verdi.

“Malatya şehri çok güzel”

Bir insanın lazım olduğu her şeyin Malatya şehrinde olduğunu vurgulayan Sırp futbolcu, “Sonuçta futbol oynamaya geldik. Ailem de burada. İdmanlardan sonra kalan zamanı ailemle geçiyorum. Malatya güzel bir şehir. Güzel yerleri var” dedi

“Bulunduğumuz konum itibariyle stadımızın bir az daha dolması gerekiyor”

Yeni Malatyaspor taraftarlarının desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade eden Aleksic, “Bulunduğumuz konum itibariyle stadımızın bir az daha dolması gerekiyor. Gelenlere teşekkür ediyoruz. İkinci yarı daha çok gelmelerini rica ediyoruz. Çünkü bu takım bunu hak ediyor” ifadeleri kullandı.

İHA