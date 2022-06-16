Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar geçtiğimiz sezonu Galatasaray ’da kiralık olarak geçiren Aleksia Karutasu’nun 2022 – 2023 sezonunda Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank’ın kadrosunda yer alacağını açıkladı.

18 yaşındaki Aleksia Karutasu pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Aleksia Karutasu kimdir?

10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Aleksia Karutasu voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip genç yıldız 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı. 2018’de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karatasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti.

2018’de VakıfBank kadrosuna katılan Aleksia, ertesi iki yıl kiralık olarak Yeşilyurt forması giydi. Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olan oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak geçirdi.

Bu yıl Türk vatandaşlığına geçen 188 cm boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024’ten itibaren Türkiye Milli Takımı formasını giyebilecek.