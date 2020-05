UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını şimdilik iptal etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylemişti. Yayıncı kuruluş beIN Sports’a açıklamada bulunan Ceferin, şu anda olumsuz senaryoları düşünmek istemediğini belirterek, "Her şey olabilir, işler iyi de kötü de gidebilir. Biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa kupalarını noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sloven futbol adamı, ağustos ayında sezonu tamamlama planlarına değinerek, şunları kaydetmişti:

"Dünyada sadece Covid-19 zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80’inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."





İlgili Haberler UEFA'dan tarihi toplantı

UEFA'dan 'ön eleme' düzeltmesi

UEFA'nın resmi Twitter hesabından, Başkan Aleksander Ceferin'in ses getiren açıklamaları hakkında düzeltme metni yayınlandı. Ceferin verdiği röportajda, ''Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı. Sezonun erken tescil edildiği liglerin Şampiyonlar Ligi için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi. UEFA yaptığı duyuruda Ceferin'in kulüp turnuvalarına katılım şartlarında söz konusu bir değişimi işaret etmediği ifade edildi.

Nihat Özdemir ne dedi?

CNN Türk’te yayınlanan "Hafta Sonu" programına katılan Özdemir, liglere devam etme kararını tek başlarına vermediklerini belirtti.

Nihat Özdemir, liglerin başlamama ihtimalini düşünmek istemediklerini ve bu konunun gündemlerine hiç gelmediğini söyledi.

Fransa, Belçika ve Hollanda liglerinde alınan kararların hatırlatılması üzerine Özdemir, "Ligler 12 Haziran’da başlamazsa alternatif tarihlerimiz var. 19 Haziran, 26 Haziran ve temmuzun başı var. Liglerin başlamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. Başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak ligleri tamamlamak istiyoruz. Diğer şartları hiç gündeme getirmedik, konuşmadık. Kamuoyunda değişik tartışmalara yol açabiliriz. O yüzden bu konudan uzak duruyoruz. Ligleri nasıl tamamlayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bugün başlayacak Bundesliga’nın kendileri için önemli bir ölçü olduğunu anlatan TFF Başkanı, "Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün, Bundesliga takımlarından birinin teknik direktörü, diş macunu almak için karantinada oldukları otelden yandaki markete gidiyor. Bu hafta oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacak. Bunları inceliyoruz. Biz de bazı önemli kararlar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pozitif vakaları ayırıp yolumuza devam edeceğiz"

Nihat Özdemir, ligler başladıktan sonra coronavirüse yakalanan futbolcuları ayırarak sağlıklılarla yola devam edileceğini belirtti.

Başkan Özdemir, ligler başladıktan sonra futbolcularda pozitif vaka görülmesi durumunda izlenecek yola değinerek şunları kaydetti:

"Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecek. Tabii ki pozitif vakalar olabilir. Onları ayıracağız. Yeniden test yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga’da bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. O kadar kararlılar ki ne yapıp edip Bundesliga’yı sonlandırmak istiyorlar. Bizim de hedefimiz budur."