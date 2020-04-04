Aleksander Ceferin uyarmıştı... Krizden Türkiye çıkabilir!

Geçtiğimiz günlerde UEFA, ikinci kez 55 ülke federasyonu ile video konferans üzerinden toplamış ve tüm yerel liglerin 3 Ağustos tarihinde önce tamamlanmasını istemişti. Ancak Belçika'da, liglerin şu anki haliyle tescil edilme kararı alındığını belirtip, Genel Kurul'da bunun onaylanması halinde lider Club Brugge'un şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı.

Şimdi de Hollanda

Askıya alınan liglerden biri olan Hollanda'da ortak görüş hakim. Ajax ve PSV gibi dev takımlar bu sezonun iptal edilmesi görüşünde birleşti. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, "Bu sezon iptal edilsin" görüşünü savundu.

Aleksander Ceferin'dan üstü kapalı uyarı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, toplantıda yer alan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson ile ortak imzalı bir mektup yayınladı. Ceferin, koronavirüsü sebebiyle ne kadar gecikme olursa olsun, sezonun tamamlanmasının önceliğinin altını çizmişti. Mektubun son bölümündeki, "UEFA organizasyonlarına katılım, söz konusu liglerdeki tamamlanmış sportif başarıları sonucunda belirlenmektedir. Liglerin yarıda bırakılarak tescil edilmesi, bu katılım konusunda sakınca yaratacaktır" ifadesini kullandı.

Krizden Türkiye çıkabilir

Yani bir bakıma mektupta üstü kapalı; Belçika dahil tüm federasyonlara, ligini tamamlamayan ülkelere, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım şansı verilmeyeceği mesajı verilmişti. Bu son dakika gelişmeleri art arda yaşanırken, krizden Türkiye çıkabilir.

Belçika ve Hollanda gidemezse şansımız artar

Ülke puanında Türkiye 11. sırada bulunuyor. Belçika 8., Hollanda ise 9. sırada yer alıyor. İki ülke eğer Avrupa'ya gelecek sezon takım gönderemezse ülke puanı kazanamayacak. Bu durumda bizim de iki ülkeyi yakalama, belki de geçme şansımız olacak.

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde...





Başakşehir Türkiye'yi ayakta tuttu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı cebine koyarken, Avusturya ekibi LASK Linz'in Manchester United'a 5-0 mağlup olmasına İngilizler kadar biz de sevinmiştik. Avrupa'da fırtına gibi esen Başakşehir sayesinde Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılacak.

Ülke puanı sıralamasında Avusturya’nın 32 bin 925 puanı vardı. Biz ise 275 puan öndeydik. LASK’ın yenilmesi ve Başakşehir’in kazanmasıyla 400 puan daha elde ettik ve böylece 33 bin 600 puana ulaşarak farkı açtık.

Başakşehir'in turlaması, Linz'in kupaya veda etmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılacak.