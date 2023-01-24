Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında iç sahada Anakaragücü’ne 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyete üzüldüklerini söyleyen Stanojevic, “İlk yarıda olabildiğince şansımız vardı fakat çok iyi değerlendiremedik. Rakibe kıyasla çok iyi top kontrolümüz vardı, rakibi en başta tehlikeli olarak görmedik. Fakat risk aldığımızı düşünmüyorum, daha fazla risk almamız gerekirdi. Gelecek maçlarda daha çok enerji, gayret ve iradeyle oynayacağız” dedi.

Baskının ve stresin olduğunu ifade eden Stanojevic, “Fakat ben tecrübesiz, genç ve toy bir teknik direktör değilim. Baskıyla baş etmek, mücadele etmek benim doğamda var. Tabii ki kupa maçından sonra bir şey söyleyemedim. Üzüntümü dile getirmek benim için de fazlasıyla hüzünlüydü. Şu ana kadar 2 antrenman yaptım. Bu kadar kısa bir süreçte elimden geleni fazlasıyla göstereceğime inanabilirsiniz. Bundan sonrakilerin de daha iyi olacağına eminim. Takıma yeni optimize oluyorum, takım da bana yeni optimize oluyor” diye konuştu. (İHA)







