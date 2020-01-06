Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın listesindeki golcü Aleksandar Prijovic'ten transfer açıklaması geldi.

06 Ocak 2020, Pazartesi 08:39
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Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş açıklaması

Al Ittihad'da forma giyen Prijovic yakın çevresine Beşiktaş'a transferi konusunda bilgi verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Aleksandar Prijovic, yakın çevresine Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat henüz resmi transfer teklifinde bulunulmadığını söyledi. Sırbistanlı golcü Al Ittihad'la da sözleşmesini henüz feshetmediğini açıkladı.

Beşiktaş, PAOK'tayken de istedi!

PAOK'ta oynarken de Siyah Beyazlı takımın gündemine gelen Aleksandar Prijovic'in Kartal'a transferi Yunan ekibinin talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemişti.

Boluspor'da oynadı

Öte yandan Prijovic, 2014 /15 sezonunda 1. Lig ekibi Boluspor'da görev almış 31 maçta 16 gol atmıştı.


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