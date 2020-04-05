Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerden biri olan Sırbistan'da Real Madrid yıldız Luka Jovic'ten sonra bir futbolcu daha yasağı deldi. Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Aleksandar Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya geldi, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını umursamadı.

2014-1015 yılları arasında Boluspor forması giyen ve 2019’un ocak ayında Yunan temsilcisi PAOK’tan, Suudi Arabistan ekibi İttihad’a tam 10 milyon euro karşılığında transfer olan Prijovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tutuklandı.

3 yıla kadar hapis cezası çekebilir

Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İsmi Beşiktaş'la da anıldı

Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan golcü oyuncu, Siyah Beyazlı ekiple mali konularda anlaşamamıştı. Prijovic'in Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde 6 ay için 1.5 milyon Euro talep ettiği ve Siyah Beyazlı ekibin bu talebi reddettiği kaydedilmişti.