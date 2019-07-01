Aleksandar Kolarov transferinde kritik saatler!

Roma'yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden oyuncular arasında yer alıyordu. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ise konuyla ilgili olarak yayımladığı son haberde oyuncunun karar aşamasına geldiğini yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın tecrübeli savunmacı için resmi teklifte bulunduğu ancak Roma kulübünün de 29,5 milyon euroluk Leonardo Spinazzola transferine rağmen Kolarov'u kadrosunda tutmak istediği aktarıldı. İtalyan kulübünün takımda kalmasına yönelik ısrarları karşısında ikna olmuş gibi görünen Sırp futbolcunun geleceği hakkındaki nihai kararını ise birkaç gün içinde vereceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler