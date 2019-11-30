Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçe taraftarının transferini dört gözle beklediği Sırp sol bek Aleksandar Kolarov, perşembe akşamı İstanbul’daydı. Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve İtalyan kulübü ile mukavele yenilemeyen Sırp sol bek, Avrupa Ligi’ndeki Başakşehir mücadelesi için geldiği İstanbul’dan ayrılırken Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

Havaalanında kendisi ile fotoğraf çektirip “Ne zaman geliyorsun” diye soran Fenerbahçe taraftarlarına Kolarov, “Coming soon” (çok yakında) yanıtını verdi.

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