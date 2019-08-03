Aleksandar Kolarov 90 dakika oynadı!

Roma, Kolarov'u Fenerbahçe'ye satmamakta direnirken, İtalyan ekibinin bu akşam Lille'le yaptığı ve 3-2 kazandığı mücadelede Kolarov 90 dakika sahada kaldı.

33 yaşındaki savunmacı diri görüntüsüyle dikkat çekerken, maçın tek sarı kartını gören isim oldu.

Fonseca kalmasını istiyor

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Kolarov'un transferinde zolruk çıkmasının en büyük nedenlerinden biri teknik direktör Paulo Fonseca'nın tecrübeli oyuncuyu bırakmak istememesi...

İtalyan teknik adam, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen antrenmanlarda ve maçlarda profesyonelliğiyle ön plana çıkan ve çalışmaktan asla bıkmayan Kolarov'un takımda kalması konusunda ısrar ediyor.