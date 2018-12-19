Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 106-68 mağlup olan Buducnost'un başantrenörü Aleksandar Dzikic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Anadolu Efes’in ikinci yarıda oynadığı oyun onlara bu galibiyeti kazandırdı. İlk yarıda genel olarak iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda düşük enerji ve konsantrasyonla oynadık. Anadolu Efes’e karşı böyle oynarsanız, 30’dan fazla fark yemeniz normal. Nasıl savaşmaz ve 30 sayı geriye düşeriz, bunu oyuncularımla konuşacağım." ifadelerini kullandı.