Aleksandar Djordjevic: Zor bir maç ve kötü bir mağlubiyet oldu

Turkish Airlines EuroLeague 34. hafta maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'a 62-59 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre çok kolay top kayıpları yaptıklarını belirten Aleksandar Djordjevic, İsmet Akpınar'ın maç öncesi ısınmasında ufak bir sakatlık geçirdiğini söyledi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç ve kötü bir mağlubiyet oldu. Tüm kalbimizle oynadık ama son nefesimiz yetmedi. Çok kolay top kayıpları yaptık, açık atışlar kaçırdık ve onlar kaçırmadı. Aslında son atış, sezona başladığımız gibi sezonu bitirmiş olduk son atışta, o şekilde başlamıştık. Guduric, Nando ve Booker’ın yokluğunda Panathinaikos’a karşı yaratıcı olmak çok zordu. Tüm yüreğimizle oynamamıza rağmen sonu iyi oynayamadık, kazanamadık. Maçtan önce ısınma esnasında İsmet de ufak bir sakatlanma, sırt spazmı oldu. Onun da katkısı olabilirdi ama durumumuz bu şekilde."



