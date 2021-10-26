Aleksandar Djordjevic: Vesely gerçek bir lider

Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 yenilen ve bu sezonki 4. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

'Bizim soğuk kanlı olmamız gerekiyor.'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Aleksandar Djordjevic maçla ilgili, "Şu ana kadar oynadığımız maçlar arasında kazanılacak bir maç varsa gerçekten bu maçtı. İnanılmaz bir efor sarf edildi, oyuncular çok iyi oynadı. Şans da birçok zaman bizim yanımızdaydı. Muhteşem bir taraftarın önündeydik. Hak ettik. Bizim sıcak kanlı değil daha soğuk kanlı olmamız gerekiyor. Daha sakin, olumlu kararlar vermemiz gerekiyor. Çok iyi başladık, yapmamız gerekenleri yaptık. Ama ikinci çeyrekte Barcelona 3 guardıyla bizi yakaladı. İkinci çeyrekte bazı fast backler oldu hoşuma gitmeyen, savunmamız çok iyi değildi orada. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok korkusuzca oynadılar, inanılmaz efor sarf ettiler. Bundan sonraki bütün maçlarda her top için savaşarak oynamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

'Doğru karar vermeye çalışmamız gerekiyor'

Takımda özgüveniyle ilgili soruya başantrenör Djordjevic, "Böyle bir şey hissetmedim. Hatta bu tarz şeylerin karakteri daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bizim sadece bireysel taktiklerde belli anlarda hücumda olsun, savunmada olsun doğru karar vermeye biraz çalışmamız gerekiyor. Doğru yoldayız. Tabi galibiyet olsa daha yardımcı oluyor doğru yolda devam etmeniz için. Kaybedince çok yardımcı olmuyor ama bu basketbol . Yarın tekrar deplasmana gidiyoruz. Yine enerji ve cesaretle devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Djordjevic, "Onların desteğini hissediyoruz, inanılmaz minnettarız. İnşallah onların yüzünü tekrar güldürmeyi başaracağız." dedi.

'Vesely gerçek bir lider'

Son olarak Marko Guduric ve Jan Vesely’nin performansıyla ilgili konuşan başantrenör Aleksandar Djordjevic, "Marko çok çalışıyor. Sakatlıktan geri döndü ve böyle dönüşlerde geçmeniz gereken bir duvar var, özgüveni geri geldi. Tabii ki inişleri çıkışları oldu ve gelişmeye devam ediyor. Jan da gerçek bir liderdi. Her alanda inanılmaz katkısı oldu." diyerek sözlerini tamamladı.







