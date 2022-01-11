Aleksandar Djordjevic: Tüm gücümüzle parkede olacağız

Turkish Airlines EuroLeague’in 20. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ve İtalyan basketbolcu Achille Polonara karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre yaklaşık iki haftadır takım halinde idman yapamadıklarını dile getiren Aleksandar Djordjevic, bu nedenle maç ritimlerini kaybettiklerini belirterek, "Yeni haftaya girilirken EuroLeague’de üçüncü sırada yer alan takımla karşılaşacağız. Bazı kilit oyuncularımızın yaşadığı sorunlar var ve yaklaşık iki haftadır takım halinde idman yapamıyoruz. Bu nedenle maç ritmimizi kaybettik ve bunu da son oynadığımız Darüşşafaka karşılaşmasında açık bir şekilde gördük. Yine de biz, tüm gücümüzle parkede olacağız. Maç gününde elimizde hangi oyuncularımızın olup olmadığını göreceğiz, çünkü son dakikada sorun yaşayan bazı oyuncularımız var. Bu nedenle zorlu bir karşılaşma olacak. Rakibimizin ikili oyunlardaki etkinliği ve yaratıcı oyuncuları en büyük artıları. Çok tecrübeliler ve hem fiziksel artılarıyla hem de uzun oyuncularının etkinliğiyle rakiplerine sorun yaratıyorlar. Karşımızda oldukça sert bir ekip olacak ve kazanabilmek için elimizde olan tüm gücün fazlasını ortaya koyabilmemiz gerekiyor." dedi.

"Savunmada iyi bir iş çıkarmalıyız"

Sarı-Lacivertli takımın İtalyan basketbolcusu Achille Polonara ise açıklamalarında, "Yetenekli bir takımla karşılaşacağız. Olympiakos son maçlarını kazandı ve oldukça formdalar. Kesinlikle savunmada iyi bir iş çıkarmalıyız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve bu da bize özgüven veriyor. EuroLeague’de Play-off hedefimize ulaşabilmek için ikinci yarıda çok fazla galibiyet almamız gerekiyor, bunun için de ligin ikinci yarısına çok daha iyi başlamalıyız." ifadelerini kullandı.



