Aleksandar Djordjevic: Taraftarlarımızın desteğiyle kazandık

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Alman temsilcisi Bayern Münih’i 81-76'lık skorla yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren başantrenör Aleksandar Djordjevic, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk iki çeyreği iyi oynadık. Oyunu iyi açtık, topu iyi paylaştık, sahayı iyi koştuk, iyi savunma yaptık ve onların hatalarını lehimize çevirdik. Üçüncü çeyreğe ritimsiz başladık. Oyun kurmakta problem yaşadık. Rakibimizin çok kolay seri yakalamasına izin verdik. Bu bölümle ilgili net bir açıklamam yok ama takım olarak oyunun devamında karakter gösterdik ve geri gelmeyi başardık. Benchten gelen oyuncuların katkısı, onlardan alabildiğim enerji çok değerli. Sakatlıktan dönen oyuncuların performanslarının yukarı gidişat göstermesi önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle geri geldik ve kazanmayı başardık. Bu karşılaşma 11 Şubat’ta dolu bir salonda coşkulu bir şekilde kazandığımız Real Madrid maçından 3 gün sonra oynanmalıydı. O dönem ne kadar motive olduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Sezonun geldiği nokta itibarıyla play-off iddiamız kalmamışken en büyük zorluk noktalarımızdan biri motivasyon. Bunu bugün taraftarlarımızın desteğiyle kazandık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk."

Marko Guduric’in sakatlığı

Marko Guduric’in sakatlığıyla ilgili olarak ise Djordjevic, “Çok ciddi gibi gözükmüyor ama ilerleyen günlerde kontrol edip durumuna bakacağız.” sözlerini dile getirdi.



