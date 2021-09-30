Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Avrupa’nın en önemli basketbol ekollerinden biriyle karşılaşacaklarını ancak sezon boyunca göstermek isteyecekleri bir karakterle parkede olacaklarının altını çizen Aleksandar Djordjevic, "Sezonun ilk EuroLeague karşılaşması öncesinde karışık duygular ve beklentiler içerisindeyiz. Yeni bir sezon ve taraftarlarımız da tekrar bizimle olacak. Rakibimiz çok sert bir takım. Avrupa’nın en önemli basketbol ekollerinden birinin temsilcisi. Fiziksel olarak güçlüler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Birçok milli takım oyuncusuna sahipler. Bizim için henüz ideal bir dönemde değiliz. İdmanlarda devamlılık sağlayamayan bazı oyuncularımız var. Genel olarak düzenlerimizi oturtabilmek için bu durumun bize pek de yardımcı olmadığını söyleyebilirim. Ancak takımımın bu karşılaşmaya en iyi mücadelesini sergileyecek şekilde çıkacağından eminim. Sezon boyunca göstermek isteyeceğimiz karakterle parkede olacağız. Öncelikle savunmada bunu ortaya koyacak ve bunun bizim oyunumuzun imzası olarak anılmasını sağlayacağız. İyi bir mücadele olacak ve kazanarak başlamak isteyeceğiz. Taraftarlarımızla buluşacağımız için de heyecanlıyız. Biz Fenerbahçe taraftarının kim olduğunu ve takımımıza neler katabileceğini çok iyi biliyoruz" dedi.