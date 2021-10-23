Aleksandar Djordjevic: Sadece De Colo’ya bağlı olamayız

Başantrenör Aleksandar Djordjevic, Fenerbahçe Beko'nun Frutti Extra Bursaspor karşısında aldığı 84-73’lük mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Djordjevic, oyun planlarını tam olarak uygulayamadıklarını dile getirdi ve yalnızca De Colo’ya bağlı olamayacaklarını söyledi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk olarak kazanan takımı tebrik ederim. Kazanmayı bizden daha fazla istediler. Mental ve fiziksel olarak bizden daha hazırlardı, özellikle fiziksel olarak fark yarattılar. Biz zorlu bir deplasman seyahatinden ve maçı kaybediş şeklimiz itibariyle zorlu bir karşılaşmadan buraya geldik. Böyle bir mücadeleden sonra mental olarak daha agresif dönüş yapabilmeliydik. Bu gibi durumlarda daha akıllı, daha yüksek enerjiyle oynamaya çalışmanız gerekiyor. Bir şeylerin olmasını beklemek yerine savunmayı ve hücumu iyi okumalısınız. Oyun planımızı tam olarak uygulayamadık. Sadece oyun içindeki liderimiz De Colo’ya bağlı olamayız. Diğer oyuncularımıza da ihtiyacımız var. Elbette bazı isimlerimiz tam olarak hazır değil. Onların gelişmelerine ve onların kalitesinden faydalanabilmemize ihtiyacımız var. Bugün bu şekilde hazır olan çok fazla oyuncumuz yoktu."

"Bursa’nın topa yön veren oyuncuları, Andrews ve Freeman maça çok iyi girdiler ve katkı yaptılar. Bazı anlarda onları durdurabilecek faulleri dahi yapamadık. Bu nedenle daha akıllı oynamamız gerektiğini söylüyorum. Needham da iyi bir oyun kurucu performansı ortaya koydu. Bazı son saniye şutları soktular ama bu, 48 saat önce de olmuştu. Bu yüzden daha iyi olmalıyız. Galibiyet için daha fazla tutku ve istek göstermeliyiz. Parkede daha çok savaşmalıyız. Bugün bunu yapmadık. Böyle sert atmosferlerde kazanabilmek için buna ihtiyacımız var. Bugün rakibimizin benchinde ihraç edilenler olunca bunu baskıya çevirdiler. Biz de iyi reaksiyon gösteremedik. Bugün olanlardan ders çıkarmalı ve kendimizi bir sonraki maça hazırlamalıyız."







