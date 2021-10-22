Aleksandar Djordjevic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan maçta, Real Madrid karşısında alınan 70-69’luk mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko başantrenörü Djordjevic, ribaunt sıkıntılarının canlarını yaktığını belirtti.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

“Baştan sona önde götürdüğümüz bir maçtı. Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. İnanılmaz efor sarf ettiler. Buraya kazanma isteğiyle geldiler. Yapılan belli şeyler sonucu belirledi. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor. İkinci yarıdaki ribaunt sıkıntıları çok canımızı yaktı. Çok önemli üçlükler attı. Rudy Fernandez gibi oyuncular ön plana çıkmaya başladı. İkinci çeyreği çok kötü bitirdik. Faul hakkı olmasına rağmen kullanmadık ve onlar üçlük attılar. Onlara can vermiş olduk. Bu tip hatalar vs. maçın kaderini belirliyor.”



