ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i konuk etti. Sahadan 85-77'lik skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na övgülerde bulunan Djordjevic, oyuncusunun takıma pozitif etki yarattığını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İki takım da çok farklı enerjiyle mücadeleye başladı. EuroLeague’den buraya geliyoruz ve iki takım da iyi oynamak istiyor. Denizli ekibi maça çok iyi başladı. Mücadeleye iyi şut atarak girdiler. İlk yarı sıra dışı şut performansı vardı. İkinci yarı biz de savunmadaki tempoyu biraz arttırmak zorundaydık. Aynı zamanda bench katkısı çok önemliydi. Bunun altını çizmek isterim. Oyuncularımız her zaman hazır. Her maçta çok süre alamayan isimler var. Melih özellikle nasıl bir kaptan ve nasıl bir karakter olduğunu ortaya koydu. Melih bizim için pozitif etki yarattı. Takım halinde 26 asist yaptık. Bu da takım eforu olarak büyük katkı sağladı. Türkiye liginde bu kadar yüksek sayı pası ortalaması yakalamak çok önemliydi."