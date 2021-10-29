Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Turkish Airlines EuroLeague’in 7. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı FB TV’ye değerlendiren başantrenör Aleksandar Djordjevic, çok mücadele ettiklerini ve maçı hak ettiklerini dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Taş aslında bir yumrukla kırılmıyor, aslında o taşa daha da vurmaya devam etmemiz gerekiyor. Savaşmamız gerekiyordu ve savaştık. Çok mücadele ettik. Kazansak gerçekten çok hak ettiğimiz bir maç olacaktı. Olympiakos’u da tabi ki tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi ritimdeler. Biz de zorlu bir süreçteyiz. Sürekli deplasmandayız, maçları hep dışarıda oynuyoruz. Ve son birkaç maçımızı hep ya tek sayıyla ya da son topla kaybetmiş olduk. Belki Polonara kaçırmasaydı o maçı döndüren atış olacaktı. Kendisi de pişmanlık duyuyor olabilir ama bunlar olabiliyor. Başta hatalarımız vardı ve çok agresif başlamadık. Ama savunma hatalarını aza indirdiğimiz zaman agresif olup, öne geçmeye başladık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Başımız dik ve en önemlisi de taraftarımızın desteğinin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Onların gücünü arkamızda her zaman hissediyoruz. Özellikle Gaziantep maçında inşallah yanımızda olurlar."

"Her maçtan sonra özellikle Barcelona maçından sonra da söyledim; karakterin, kişiliğe ve hayata geçmesini gösteriyorlar. Çünkü kolay bir şey değil ve gerçekten bir galibiyete ihtiyacımız var ki biz de mutlu olalım, aynı şekilde savaşmaya devam edebilelim. Oyuncularım bunu hak ediyor."



