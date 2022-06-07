Aleksandar Djordjevic: Kazanmamız gereken 2 maç daha var

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 85-76'lik skorla yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Aleksandar Djordjevic, 2. maça hazırlanmaları gerektiğini belirterek, "Bütün sene bunun için çalışıyoruz. Ligi birinci bitirip saha avantajını elde etmek için. 1-0 oldu ama kazanmamız gereken 2 maç daha var. İki gün sonra aynı şekilde savaşmaya devam edeceğiz. Taraftar desteği çok iyiydi. Takıma inanılmaz enerji verdi. Takım nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bildi. Ufak hatalar olsa da rakibimiz çok kaliteli bir takım olduğu için bunu toparlamamız gerekiyor. Yarından itibaren tekrar odaklanıp, analiz yapıp, yeni maça hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"Takım maç planını doğru şekilde uyguladı"

Maç planını doğru şekilde oynadıklarını söyleyen Djordjevic, "Takım maç planını doğru şekilde uyguladı. Hücumdan önce savunma planımızı uyguladık. Önemli olan da budur. Güçlü yanımız buydu. İlk yarı başa baş bitmesine rağmen, çok iyi olduğumuz durumlar vardı. Çok açık atışlarımız oldu. Üçlüklerden sadece bir tanesini kullanabildik. Sonrasında Melih’in, Booker’ın ve Şehmus’un üçlükleriyle savunmamızın toparlamasıyla daha iyi olduk. Nando ve Jan Vesely liderlerimizdi. Henry’i de yönlendirdiler. Bu çok iyi bir şekilde hissedildi." sözlerini dile getirdi.



