Aleksandar Djordjevic: Kazanabilmek için çok akıllı oynamalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Güçlü rakipleri karşısında akıllı oynamaları gerektiğini belirten Djordjevic, "Sezona harika başlangıç yapmış bir rakiple karşılaşacağız. Barcelona, bu organizasyonun favorilerinden biri ve bu, bizim için iyi bir motivasyon kaynağı olmalı. Madrid'de yaşadığımız mağlubiyetten ve zorlu bir sehayat periyodunun ardından enerjimizi toparlamalı, mental ve fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazır olmalıyız. Tekrar konsantrasyonumuzu sağlamaya ve rakibimizin güçlü yönlerini anlamaya çalışacağız. Barcelona, çok fiziksel bir kadro ve geniş rotasyona sahipler. Her pozisyonda yetenekli ve tecrübeli isimlerden kurulu bir ekip. Biz de maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve onlar bize büyük enerji veriyorlar. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Çok yoğun ve güzel bir EuroLeague maçı olacak. Kazanabilmek için kesinlikle çok akıllı oynamalıyız" ifadelerini kullandı.