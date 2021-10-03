Aleksandar Djordjevic: Hücumda biraz daha keskin olmalıyız

ING Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Aliağa Petkim Spor’u 71-63 yenen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Aleksandar Djordjevic ve tecrübeli basketbolcu Achille Polonara, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlerleyen dönemde hücumda da devamlılığı sağlayacaklarını ifade eden Başantrenör Aleksandar Djordjevic açıklamalarında, “Herkes için bir başlangıç. Petkim bir yoğunlukla geldi. Büyük bir enerji ortaya koydular. İkinci yarıda durumu değiştirebildik. Savunmamız bunu sağladı. Hücumda biraz daha keskin olmalıyız. O da gelecektir. Devamında hücumu da bulabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi 12 sayıyla tamamlayan İtalyan oyuncu Achille Polonara ise, “Mutluyuz, çünkü kazandık. Harika bir maç oynamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. Çok ileriye gidebiliriz. Savunmamız rakibe kolay sayı imkanı tanımadı. Özellikle ikinci yarıda bunu sağladık. Kişisel olarak benim de ileriye taşıyabileceklerim var. Şu an iyiyiz ama daha da iyi olabilir.” açıklamalarında bulundu.