Aleksandar Djordjevic: Herkesle gurur duyuyorum

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Mücadelenin hemen ardından Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic değerlendirmelerde bulundu.

Maçın hemen ardından görüşlerini aktaran Djordjevic, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, oyuncularının müthiş bir iş çıkardığını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Her gün bunun için çalıştık ve sezonu şampiyon tamamladık. İnanılmaz bir başarı. Çok mutluyum, herkesle gurur duyuyorum. Bunu hak ettik. Oyuncularım buna inandı ve müthiş iş çıkardı. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası için mükemmel bir gün. Benim için de büyük bir gurur."



