Aleksandar Djordjevic: Her türlü zorlukla savaşan bir takım olduk

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında AX Armani Exchange Milano'ya konuk oldu. Sahadan 71-60'lık skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Aleksandar Djordjevic, takımıyla çok guru duyduğunu belirterek, her türlü zorlukla savaşan bir takım olduklarını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"9’da 8 yapmak ve böyle bir maçı kazanmak inanılmaz. Takımımla çok gurur duyuyorum. 40 dakika boyunca inanılmaz oynadılar. Hem hücum da hem de savunmada çok organizeydik. Çok akıllı oynadık ve rakibin tuzaklarını okuyarak, o tuzaklara düşmedik. Savunmayı çok odaklı şekilde oynadık. Oyunculara hep söylüyorum: ‘Aklınızda huzur ve sakinlik, yüreğinizde hep ateş olması gerek’ diye. Öyle bir mağlubiyetten sonra böyle bir motivasyon oluyorsa, oyuncularda inanılmaz bir karakter var demektir. Muhteşem bir şey. İşimi yapmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Demek ki onlara bir şeyler aktarabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu. Her türlü zorlukla savaşan bir takım olduk. Hem takım, hem kulüp içinde; birlik, bütünlük ve beraberlik var."



